Senior übersieht Radfahrer : 25-Jähriger in Schwarzrheindorf leicht verletzt

Schwarzrheindorf Am Freitagmittag ist in Schwarzrheindorf ein 25-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt worden. Ein 72-jähriger Pkw-Fahrer hatte ihn offenbar beim Abbiegen übersehen.

In Bonn-Schwarzrheindorf ist am Freitagmittag bei einem Unfall ein 25-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag erklärte, fuhr der junge Mann gegen 13.15 Uhr bei grüner Ampel über die Niederkasseler Straße. Hierbei erfasste ihn ein 72-jähriger Autofahrer, welcher von der Stiftsstraße aus links in die Straße einbog und den Radfahrer offenbar übersah.