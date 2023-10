Keine schweren Verletzungen Autounfall sorgt in der Nacht für Vollsperrung der B56

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es auf der B56 zu einem Verkehrsunfall gekommen, der für eine zeitweise vollständige Sperrung der Fahrbahn sorgte. Nach Angaben der Polizei war der 20-jähriger Fahrer eines Ford Fiesta gegen Mitternacht auf der Sankt Augustiner Straße in Fahrtrichtung Pützchen in den Gegenverkehr geraten. Die Ursache für diesen Kontrollverlust seien bislang noch ungeklärt.