Namenspate Gustav Korkhaus war SS-Mitglied : Uni Bonn benennt Dentalsammlung still und leise um

Bonn Nach Jahrzehnten trennt sich die Zahnmedizin-Fakultät der Uni Bonn von einem ehemaligen Klinikdirektor als Namenspaten: Gustav Korkhaus war aktiver Unterstützer des Nazi-Regimes. Stattdessen soll nun die Erinnerung an jüdischen Mediziner präsenter werden.

Sie werden seltener, aber sie sind weiterhin zu finden. Man muss nur genau hinschauen. Es geht um die Namen derer, die dem verbrecherischen System des Nationalsozialismus der Jahre 1933 bis 1945 in Deutschland positiv, wenn nicht gar als fanatische Unterstützer zugewandt waren und die bis heute Pate für Institutionen, Gebäude oder Straßen stehen. Die Universität Bonn hat Anfang 2021 ihre zahngeschichtliche Sammlung umbenannt und damit auch einen Verweis auf die Jahre des Nationalsozialismus getilgt. Über Jahrzehnte hatte niemand die Rolle des Namensgebers Gustav Korkhaus hinterfragt, ehe der Aachener Medizinhistoriker Dominik Groß umfangreiche Studien präsentierte. Sie belegen, dass der ehemalige Zahnklinikdirektor unter anderem umtriebiges Mitglied mehrerer NS-Organisationen war und so mindestens als aktiver Unterstützer des Regimes zu betrachten ist.

Die Frage nach Gründen, wie und warum Korkhaus für Jahrzehnte quasi unwidersprochen als Namenspatron für die Sammlung stehen konnte, beantwortet der Historiker Groß mit einem Verweis auf dessen offensichtliche Fähigkeit zur Inszenierung: „Korkhaus hat sich nach 1945 an vielen Stellen als Gegner des NS-Regimes dargestellt und ist auch in weiten Kreisen seines Fachgebiets als solcher wahrgenommen worden. Er hat eine Kehrtwende hingelegt, wie sie geradezu klassisch ist – vom Unterstützer und Profiteur zum vermeintlichen Gegner des Nationalsozialismus“.

Für Ernst-Heinrich Helfgen kamen die Erkenntnisse über Korkhaus quasi aus dem Nichts. „Uns lagen keine Hinweise auf seine Verstrickung in die NS-Strukturen vor“, sagt der heutige Leiter der Sammlung. Nach den Hinweisen des Medizinhistorikers habe sich der Vorstand des Zentrums für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde des UKB zur Umbenennung in Dentalhistorische Sammlung der Universität Bonn entschieden. Die ging dann eher still und leise vor sich. Die fachliche Bedeutung von Korkhaus solle damit nicht relativiert werden, heißt es in einer offiziellen Information.