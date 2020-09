S13-Ausbau : Unterführung an der Hammstraße in Beuel fast fertig

Die Brücke der S13 an der Hammstraße wird deutlich früher fertig, als geplant. Innerhalb von zwei Monaten statt in zwei Jahren. Foto: Nicolas Ottersbach

Bonn Die Pläne zum Umbau der Bahnunterführung an der Beueler Hammstraße verbunden mit einer Sperrung haben für Streit gesorgt. Im Zuge des S13-Ausbaus plante die Deutsche Bahn zunächst mit einer Bauphase von mehreren Jahren, jetzt sind es nur noch etwa fünf Monate.

Für Fahrradfahrer und Fußgänger ist die Bahnunterführung an der Beueler Hammstraße eine der wichtigsten Verbindungen zwischen Geislar und Vilich-Müldorf. Hier radeln Kinder zur Schule oder zum Vereinssport, spazieren Paare und Familien sonntags hindurch. Dementsprechend groß war die Aufregung, als die Deutsche Bahn ankündigte, wegen des S13-Ausbaus den Tunnel für Jahre zu sperren. Doch nun gibt es eine Wendung: Innerhalb von zwei Monaten soll die Unterführung fertig werden.

Damit die S13 zwischen Troisdorf und Oberkassel fahren kann, muss die Bahn Millionen investieren. Die Trasse braucht zusätzliche Gleise, was in der Folge alle kreuzenden Bauwerke betrifft. Meist sind sie zu schmal oder können den künftigen Belastungen nicht standhalten. Ersteres trifft auf die Eisenbahnüberführung an der Hammstraße zu. Ursprünglich waren zwei Bauphasen geplant: Die erste sollte von Mai 2020 bis August 2021 dauern, die zweite von Mai 2023 bis August 2024.

Anbindung an Flughafen Ausbau der S13 kostet etwa 500 Millionen Euro Die S13 verkehrt derzeit von Horrem über Köln und den Flughafen Köln/Bonn bis nach Troisdorf. Um Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis über die S-Bahn an den Flughafen anzubinden, wird die S-Bahn-Linie verlängert. Von Troisdorf bis nach Bonn-Oberkassel wird die 13 Kilometer lange Strecke größtenteils um zwei zusätzliche Gleise erweitert, und zwei neue Haltepunkte entstehen. Durch den Ausbau verbessert sich zudem die Verbindung zwischen Bonn und Köln. Die Hauptbauarbeiten begannen im November 2016. Rund 500 Millionen Euro werden in den Ausbau investiert, der 2026 abgeschlossen sein soll. Der neue Haltepunkt Vilich ist dabei der komplizierteste Teil der ganzen Strecke. Hier muss die Stadtbahn rund zwei Meter tiefer gelegt werden, damit Fahrgäste ab 2026 von der Linie 66 auf die S13 umsteigen können. oni

Das lag aber nicht an der Trägheit der Bauunternehmen oder gar am komplexen Bauwerk. „Die Bauplanungen für die S13 hängen wesentlich von der bundesweiten Planung für die Sperrpausen im Streckennetz der Deutschen Bahn ab“, erklärt eine Bahnsprecherin. Einige Arbeiten, wie zum Beispiel Brückeneinschübe, könne man nur erledigen, wenn der Zugverkehr auf der Strecke ruhe. Selbst Sperrungen auf kleineren Gleisabschnitten können schnell Auswirkungen auf den gesamten Zugverkehr in Europa haben und Güterwege ins Stocken bringen. Dasselbe Problem gibt es beispielsweise auch bei der Viktoriabrücke, die den Autoverkehr über die Gleise in der Bonner Innenstadt führt. Erst, als kein Zug mehr fuhr, konnten dort neue Brückenteile mit einem riesigen Kran eingesetzt werden.

An der Hammstraße hatte man nun Glück: „In der bundesweiten Planung haben sich Änderungen ergeben, sodass im Jahr 2022 eine zusätzliche Sperrpause auf der S13-Strecke verfügbar ist“, sagt eine Bahnsprecherin. Daraufhin habe das Projektteam den Bauablauf so angepasst, dass die Eisenbahnüberführung an der Hammstraße schneller fertig wird. Für das Gesamtprojekt habe das zwar weder finanziell noch in Bezug auf den Fertigstellungstermin einen Einfluss. „Vorteile ergeben sich hauptsächlich für die Nutzer, indem die Dauer der Sperrung von vier Jahren auf circa fünf Monate reduziert werden konnte.“ Voraussichtlich wird dies ab März 2022 der Fall sein.

Generell seien für den Ausbau der Schieneninfrastruktur die knapp bemessenen Sperrpausen ein entscheidender Faktor. „Insofern ist eine Anpassung der Bauabläufe an neue Sperrzeiten nicht unüblich.“ Die ursprüngliche Planung in zwei Abschnitten sei auf die nur kurzen Sperrungen nur an Wochenenden und „den Bau unter rollendem Rad“ zurückgegangen. In diesem Zeitplan hätte man nur Schritt für Schritt an den Bestandsgleisen und an den neuen Gleisen arbeiten können. „Durch die jetzt durchgängige Sperrpause von zwei Wochen können wir das komplette neue Bauwerk an der Baustelle vorbereiten und dann in einem Schritt einbauen“, so die Sprecherin der Deutschen Bahn. Das neue Bauwerk wird vollständig außerhalb erstellt. In einer Sperrpause wird dann das alte abgebrochen und das neue eingeschoben. Dadurch kann der Weg während der Herstellung geöffnet bleiben, lediglich der Radweg muss verlegt werden, um Platz für die Baustelle zu haben.