Erste Veedelssitzung der Bezirksvertretung Beuel Raus aus dem Rathaus, rein in die Orte

Sebastian Freistedt, Vorsitzender des Heimatvereins Oberkassel, dankte Politik und Verwaltung, dass Oberkassel als erster Beueler Stadtteil zu Wort kommen darf. „Oberkassel hat 7000 Einwohner, jeder zehnte Beueler wohnt somit in Oberkassel“, sagte Freistedt. Die Sanierung beziehungsweise Reparatur des Kinkel-Denkmals steht auf seiner Wunschliste auf Platz eins: „Vor fast genau einem Jahr wurden die vier Bronzetafeln von Metalldieben gestohlen. Was ich seitdem bei diesem Thema mit der Stadtverwaltung erlebt habe, ist schon eine spezielle Geschichte.“ Im Stadthaus in Bonn habe man wohl vergessen, dass Oberkassel seit dem 1. August 1969 zu Bonn gehört. „Man stelle sich vor, vom Beethoven-Denkmal wäre etwas gestohlen worden und ein Jahr lang wäre nichts passiert. Unvorstellbar, das wäre auch nicht passiert. Aber Oberkassel wird anscheinend von der Stadt anders behandelt als die Bonner Innenstadt“, so Freistedt. Der Heimatverein wird beim Maikäferfest am Samstag, 3. Juni, einen Infostand am Denkmal aufbauen.