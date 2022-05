Nach langer Pause : Oberkasseler Vereine blicken optimistisch auf diesjährigen Veranstaltungskalender

Spionin lebte in Plittersdorf : DDR-Agentin bespitzelte Politiker und Nachbarn in Bonn Die Top-Agentin Johanna Olbrich lebte bis 1985 in einer Zweieinhalb-Zimmerwohnung in der Steinstraße in Bonn-Plittersdorf. Als DDR-Spionin war sie ab 1966 auf die erste Liga damaliger FDP-Politiker angesetzt. Von jetzt auf gleich wurde sie aus Bonn abgezogen.