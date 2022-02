Veranstaltungskalender der Stadt Bonn : Diese Feste und Events finden 2022 in Beuel statt

Beuel Von der Osterkirmes am Rheinufer bis hin zu Pützchens Markt im September: Die Stadt Bonn hat den Veranstaltungskalender für 2022 vorgestellt, insgesamt 13 Feste wurden für den Stadtbezirk Beuel genehmigt.

Den Wunsch, dass die Beueler und Gäste die Märkte und Feste genießen, brachte auch Guido Pfeiffer, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, zum Ausdruck. „Wir haben die Hoffnung, dass dieses Corona-Feeling wieder weggeht und dass die Menschen wieder draußen sind und die Stadt erleben können“, sagte Pfeiffer. Zugleich regte er an, dass die Stadt zusätzliche Informationen bereitstellt. Bezogen auf etwa 32 Veranstaltungstage am Rheinufer, meist an Wochenenden, lenkte er den Blick auch auf Anwohner.

13 Veranstaltungen sieht die Planung für dieses Jahr vor: Beueler Frühlingsfest der Gewerbe-Gemeinschaft Beuel (China-Schiff bis Bahnhöfchen) am 26. und 27. März; Osterkirmes am Rheinufer der Bonner Veranstaltungs-Arbeitsgemeinschaft vom 8. bis 18. April; Rheinuferfest Beuel des Veranstaltungsservice Brumbach (China-Schiff bis Bahnhöfchen) am 23. und 24. April; „Hamburger Fischmarkt on Tour“ der Gewerbe-Gemeinschaft Beuel (China-Schiff bis Bahnhöfchen) vom 6. bis 8. Mai; Maikäferfest an der Königswinterer Straße der Werbegemeinschaft Oberkassel am 28. Mai; „Street Food Festival“ der Riekenbrauk-Schmidt GbR vom 27. bis 29. Mai; Beueler Trauben- und Hopfenfest des Veranstaltungsservice Brumbach (China-Schiff bis Bahnhöfchen) vom 23. bis 26. Juni; Beueler Classics der Gewerbe-Gemeinschaft Beuel (China-Schiff bis Bahnhöfchen) am 2. und 3. Juli; Beueler Bürgerfest (Zentrum) der Gewerbe-Gemeinschaft Beuel am 3. und 4. September; Pützchens Markt (Marktwiesen), der Stadt Bonn vom 9. bis 13. September; „Street Food Festival“ der Riekenbrauk-Schmidt GbR vom 16. bis 19. September; Nikolausmarkt der Stadt vom 25. bis 27. November und der Weihnachtsmarkt Holzlarer Mühle des Bürgervereins Holzlar am 3. Dezember.