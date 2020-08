Gewerbe-Gemeinschaft Risiko zu groß : Kein verkaufsoffener Sonntag in Beuel

Kein verkaufsoffener Sonntag in Beuel

Beuel Eine Umfrage der Gewerbe-Gemeinschaft in Beuel hatte ein eindeutiges Ergebnis: Ohne Bürgerfest funktioniert ein verkaufsoffener Sonntag nicht. Auch Pläne für eine kleinere Ausgabe wurden verworfen.

Normalerweise hätten die Geschäfte in der Beueler Innenstadt anlässlich des Beueler Bürgerfests am Sonntag, 6. September, ihre Türen wie jedes Jahr zu einem verkaufsoffenen Sonntag geöffnet. In diesem Jahr bleiben die Türen allerdings verschlossen.