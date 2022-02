Fußgänger und Radfahrer in Beuel : Neue Brücken aus leichtem Wundermaterial

Beuel Gute Nachrichten für Fußgänger und Radfahrer: Drei Brückensanierungen in Beuel enden diese Woche. Als Belag verlegt die Stadt ein besonderes Kunststoffgemisch – fast schon ein Wundermaterial.

Die Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten an den Fuß- und Radwegbrücken im Blankenbergweg, Im Bonnet und an der Karl-Lambertz-Straße dürften in dieser Woche noch zum Abschluss gebracht werden. Wo bislang alte Holzkonstruktionen über Alaunbach und Mühlenbach führten, an denen die Zeit nicht spurlos vorübergegangen war, überbrücken nun neue Stahlkonstruktionen die teilweise tief eingeschnittenen Bachläufe.