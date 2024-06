Neue Verkehrsregeln in der Friedrich-Breuer-Straße Viele Autofahrer ignorieren neuen Verkehrsversuch in Beuel

Freitag, 11.15 Uhr, Konrad-Adenauer-Platz: Zwei Autos mit Bonner Kennzeichen nehmen mit Schwung die Ampelphase und fahren Richtung Kennedybrücke weiter. Kurze Zeit später kommt eine Autofahrerin mit Siegburger Kennzeichen und biegt sogar rechts in die B56 ein. Was verboten ist und was nicht, verstehen an diesem ersten Tag des Verkehrsversuches auf der Friedrich-Breuer-Straße offenbar noch längst nicht alle Autofahrer.