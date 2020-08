Polizei bittet um Hinweise : 31-jährige Nana K. aus Beuel wird vermisst

Symbolfoto. Foto: DPA

Bonn Die 31-jährige Nana K. ist zuletzt am Montag an ihrer Wohnung in Beuel gesehen worden. Seitdem gilt die Frau als vermisst. Die Polizei sucht nach ihr und bittet um Hinweise.



Die Polizei sucht derzeit nach der 31-jährigen Nana K. aus Beuel und bittet um Hinweise. Die Frau wurde zuletzt an diesem Montag um 14 Uhr an ihrer Wohnung in Beuel gesehen, wie die Polizei mitteilte. Anschließend habe es keinen Kontakt mehr zu ihr gegeben.

Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, leitete die Polizei eine Suche ein und setzte dabei auch einen Mantrailer-Hund ein. Die Suche verlief bislang jedoch ergebnislos, Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort der Vermissten gebe es nicht. Aus diesem Grund bitten die Ermittler nun um Hinweise.

Die Frau ist 1,65 Meter groß, schlank, hat schulterlange braune Haare und braune Augen. Sie hat Tattoos an beiden Oberarmen mit Blumen-, Vogel- und Süßigkeitenmotiven, sowie Tattoos am rechten Unterschenkel.

Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0228/150 oder dem Notruf 110 entgegen.

(ga)