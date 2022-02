Diskussion um Beueler Heckelsbergplatz : Verwaltung sieht gute Chancen für Häuser auf dem Heckelsbergplatz

Für den Erhalt der Spielfläche auf dem Heckelsbergplatz sprechen sich alle Fraktionen in Beuel sowie die Bonner Verwaltung aus. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Aus Sicht der Bonner Stadtverwaltung ist der Heckelsbergplatz in Beuel „sehr gut“ geeignet, um darauf Häuser zu bauen. Das freut die grün-rot-rote Koalition – und ärgert die Opposition.

Eine Tiefgarage unter dem Heckelsbergplatz. So stellen sich die Beueler Mehrheitskoalition und Teile der Opposition in der Bezirksvertretung (BV) die Zukunft der zentral gelegenen Fläche in einer denkbaren Variante vor. Mit einem Unterschied: Während Bündnis 90/Die Grünen, SPD und Die Linke für eine Bebauung sind, setzen sich CDU, FDP und BBB dafür ein, dass der Parkplatz entsiegelt und es hier grüner wird. Dass sich der Heckelsbergplatz grundsätzlich „sehr gut“ eignet, um darauf ein oder mehrere Häuser zu bauen, verdeutlicht eine aktuelle Stellungnahme der Verwaltung.

Eine zum Teil scharf geführte Debatte ging der Abstimmung über zwei Anträge der CDU und FDP sowie über einen Antrag des BBB voraus. Letztlich einem Punkt stimmten alle Bezirksverordneten in der jüngsten Sitzung gemeinsam zu: Das im Jahr 2020 abgebaute Spielgerät soll durch ein gleich- oder höherwertiges Gerät ersetzt werden, wie von CDU, FDP und BBB gefordert.

Heckelsbergplatz Verwaltung schließt Bebauung nicht aus Die Bonner Stadtverwaltung weist den Heckelsbergplatz als „eine der wenigen zentralen unbebauten Flächen im Beueler Zentrum“ aus. Hier sollte der Spielplatz, den auch Kinder aus der weiteren Umgebung nutzen, „dauerhaft erhalten bleiben“. Aus klimatologischer Sicht sei eine Optimierung wichtig: So könnte ein sogenannter Taschen-Park (Pocket Park) inmitten der umliegenden Häuser angelegt werden, zusätzlich zu einer Entsiegelung und Begrünung. Andererseits spreche für eine Bebauung, dass die Fläche bereits versiegelt ist. Zudem stelle sich die Frage, ob oberirdische Parkplätze „für diese Lage der richtige städtebauliche Ansatz“ sind, oder „ob hier eine städtebauliche Entwicklung“ sinnvoller sei. mur

Mehrheitskoalition lehnt Anträge der Opposition ab

Den überwiegenden Teil der Vorschläge aus einem ursprünglichen Antrag der CDU und FDP, der eigentlich bereits in der BV-Sitzung im Oktober 2021 diskutiert werden sollte und in der Folge dreimal vertagt wurde, lehnte die Mehrheitskoalition ab. Unter anderem hatten CDU und FDP gefordert, dass der Heckelsbergplatz und der am nördlichen Rand gelegene Spielplatz erhalten bleiben und dass beide Flächen aus allen Planungsüberlegungen zur mehrfachen Innenverdichtung gestrichen werden.

Auch die Ergänzungen aus einem aktuellen Änderungsantrag der CDU und FDP lehnte die Mehrheitskoalition ab: So schlugen die beiden Oppositionsfraktionen beispielsweise vor, für die ausgewiesene Fläche mit Parkplätzen kurzfristig ein Begrünungskonzept seitens der Verwaltung vorlegen zu lassen – mit der Bedingung, dass mindestens 90 Prozent der Stellflächen erhalten bleiben. Zudem kam ihr Vorschlag, zu prüfen, ob eine Grünfläche über einer Tiefgarage möglich ist, nicht durch. Den Antrag des BBB, der ebenfalls abgelehnt wurde, hatte dessen Bezirksverordneter Frank Maas für den Fall eingebracht, dass der Antrag der CDU und FDP in Teilen oder gänzlich durchfällt.

Opposition sieht Nachteile beim Klima

Nachteile befürchten CDU und FDP in Folge einer Bebauung, „da sie städtebaulich, aber auch klimatisch keinen Sinn macht“, sagte CDU-Bezirksverordneter Marco Rudolph. Schon jetzt zeige die Klimakarte für Bonn, wie sehr sich der Bereich des Heckelsbergsplatzes im Sommer tagsüber aufheize. Für Dominique Löbach (FDP) sei der Heckelsbergplatz gar ein „zentraler Ort der sozialen Funktion, der durch eine Innenentwicklung vernichtet wird und verloren geht“. In Richtung der grün-rot-roten Koalition fügte Löbach mit Verweis auf „ihr Lieblingsthema, die Innenverdichtung“, hinzu: „Hierbei werden Sie große Teile des Spielplatzes wegnehmen müssen, damit sich das überhaupt lohnt – und die 40 Bäume absägen müssen.“

Für die Mehrheitskoalition verdeutlichte Jan Stielike (Bündnis 90/Die Grünen), dass sie zunächst das Ergebnis der Verwaltung zum Beueler Grundsatzbeschluss Innenentwicklung abwarten wolle. In Richtung der Opposition wunderte er sich zudem über die Forderung, den Heckelsbergplatz zunächst nicht zu verändern. „Sie haben den Eindruck erweckt, als wäre der Heckelsbergplatz eine Grün- und Parkfläche, das ist beileibe nicht so. Es handelt sich im Grunde um einen durchgängigen Parkplatz, der in weiten Teilen versiegelt ist“, sagte Stielike. Zudem stelle ein „ebenerdiger Parkplatz“ aus Sicht der grün-rot-roten Koalition „keine adäquate Nutzung dar“. Zugleich räumte er einen „gewissen Zielkonflikt zwischen Nachverdichtung, Innenentwicklung und Klimaanpassung“ ein. Diesen könne man aber „minimieren“: durch eine Begrünung auf Dächern und an Fassaden und Straßen sowie durch eine Entsiegelung und neue Wasserflächen.

CDU: Widerstand von Anwohnern

Rudolph warnte zugleich vor langen Verfahren und Widerstand von Anwohnern, wenn die BV zu einem späteren Zeitpunkt für die Bebauung auf dem Heckelsbergplatz stimmen würde. So wäre die Einleitung eines B-Plan-Verfahrens die Folge. Und: „Ich möchte darauf hinweisen, dass der Heckelsbergplatz auch in der Vergangenheit ein Streitthema war, zum Beispiel bei den Erschließungskosten vor wenigen Jahren“, sagte Rudolph, der mögliche Gerichtsverfahren befürchtet. „Die Eigentümer sind ja sehr gewillt, durch alle Instanzen zu ziehen“, so Rudolph.