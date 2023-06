Vespa-Treffen in der Schweiz 660 Kilometer von Beuel bis in die Schweiz

Beuel · Der Vespa Club Bonn wird am Wochenende mit acht Fahrern an den Vespa World Days in Interlaken in der Schweiz teilnehmen. Mittwochmorgen sind die Vespisti in Beuel gestartet.

14.06.2023, 18:00 Uhr

Mitglieder des Vespa Club Bonn fahren von Beuel bis in die Schweiz. Foto: Holger Willcke





Von Holger Willcke Redakteur Beuel