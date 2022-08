Ausfahrt in Bonn und Region : Vespa-Treffen mit Besuch aus Belgien am Beueler Rheinufer

Beuel Wespen-Alarm in Beuel: Dort trafen sich am Wochenende 30 Rollerfahrer zu einer Ausfahrt durch Bonn uns das Siebengebirge. Der Vespa-Club Bonn hatte nämlich Besuch aus Belgien.

