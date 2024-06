Start des Verkehrsversuches Friedrich-Breuer-Straße Viele Autofahrer ignorieren das Durchfahrtverbot

Beuel · Am Freitag hat die sechsmonatige Testphase zur Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Friedrich-Breuer-Straße begonnen. In die Straße dürfen jetzt nur noch Bahnen und Busse, Lieferverkehr, Fahrräder und Taxen. Trotzdem fahren am ersten Tag viele private Pkw durch.

07.06.2024 , 19:00 Uhr

Nach dem Start des Verkehrsversuches in der Friedrich-Breuer-Straße fahren noch viele Autos durch die verbotene Zone. Foto: GA/Sascha Stienen

Von Sascha Stienen Redakteur Bonn