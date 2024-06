Erste Engagement-Börse in Beuel Vielfältige Möglichkeiten für Ehrenamtliche

Die Leiterin der Freiwilligenagentur, Tanja Heine, freute sich über die erste Börse in Beuel, einem Stadtbezirk, in dem es viele Ehrenamtler gibt. „Die Bereitschaft zum Ehrenamt in Bonn ist ungebrochen“, berichtete Heine. Gerade jüngere Neubürger nutzten die Gelegenheit, sich durch ein Ehrenamt die Stadt zu erschließen und sich zu integrieren. Im Moment bietet die Freiwilligenagentur 270 verschiedene Möglichkeiten an, sich zu engagieren. Zum Beispiel auch im Verein Radeln ohne Alter, deren Rikschas am Freitagnachmittag auch auf der Friedrich-Breuer-Straße unterwegs waren, um ältere Menschen zu befördern.