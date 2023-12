Lesung im Jugendzentrum Vielfalt ist schöner als Einseitigkeit

Die Welt ist wunderschön, weil sie so vielfältig ist. In dieser Welt wachsen Kinder auf, und die sollten diese Vielfalt auch erkennen und als selbstverständlich erachten, findet Alwina Wenz. Ihr wurden bei einem der internationalen Austauschprojekte des Vereins Kleiner Muck die Augen geöffnet: Sie verbrachte eine Zeit in Griechenland und lernte dabei eine völlig neue Kultur kennen. Wegen dieser Erfahrungen hat sie auch an dem Buch „Gemeinsam bunte Vielfalt“ mitgearbeitet: Es beinhaltet Geschichten rund um das Thema Diversität und ist passend dazu auch zweisprachig verfasst.