Flohmarkt-Debut in Beuel : Vierstellige Besucheranzahl bei Geislarer Trödelmarkt

Christiane Graunke (l.) verkauft mit ihrer Familie in der Hammstraße in Geislar gut Erhaltenes und Ausrangiertes. Foto: Jörg Manhold

Geislar In Geislar ist am Sonntag der „erste Haus- und Trödelmarkt“ über die Bühne gegangen. Über 140 private Aussteller beteiligten sich, die Besucheranzahl soll vierstellig gewesen sein. Das Besondere: Auf der Internetseite konnten Interessierte den Markt nach Produkten filtern und ihren Standort auf einer Online-Karte finden.

„Rappelvoll“ soll der Flohmarkt am Sonntag in Geislar gewesen sein. Das erzählt der zweite Vorsitzende des Bürgervereins, Bernd Müller, am Montag. Ein Besucher spricht von geparkten Autos, die bis nach Vilich reinragten. Monatelange Vorbereitung ging der Veranstaltung voraus. „Das war irre viel Arbeit: Wir mussten eine Anwendung bauen, eine automatische E-Mail-Korrespondenz für alle Teilnehmer. Dann haben wir Flyer und Poster gedruckt und die in jedem Geislarer Haushalt verteilt“, sagt Müller. Als er dann ein derart zahlreiches Besucheraufkommen – auch von außerhalb – in dem Beueler Stadtteil bemerkte, war er zu Tränen gerührt.