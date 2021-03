Klimaprojekte vor der Haustür : Vilich-Müldorf bekommt seinen eigenen Klimafonds

Vilich-Müldorf Alles dreht sich um den Klimawandel: Auch der Bürgerverein Vilich-Müldorf hat sich das Thema auf die Fahnen geschrieben. Zahlreiche Projekte werden auf dem dritten Klimatag am 20. März vorgestellt.

Der Bürgerverein veranstaltet am 20. März den dritten Klimatag in Vilich-Müldorf. „Unser Bunker-Dachgarten-Projekt ‚LoTGar‘ war der Auslöser dafür, dass wir uns mit dem Klimawandel auseinandergesetzt haben“, sagt Thomas Biedermann, Vorsitzender des Bürgervereins. Sämtliche Aktivitäten sind „coronakonform“ organisiert, so zum Beispiel die gemeinsame Aufräumaktion im Ort, die Vergabe der Hochbeete auf dem Bunkerdach sowie die Pflanzen- und Saatgut-Tauschbörse. Auch dieses Jahr können Vilich-Müldorfer Bürger Gartenerde an der Mühlenbachhalle abholen und mit einem Elektro-Lastenrad nach Hause fahren. Zusätzlich findet eine Mit-Mach-Aktion zum Thema Verkehr statt. Gernot Nürnberger, der an der am stärksten befahrenen Straße Vilich-Müldorfs „Am Herrengarten“ wohnt, ist gespannt: „Der Vorstand des Bürgervereins kam auf uns zu und gemeinsam überlegten wir, wie wir die Ideen sammeln könnten, damit die Autos tatsächlich nur die geforderten 30 Stundenkilometer fahren und nicht schneller.“ Alle Vilich-Müldorfer sind eingeladen, sich an der Ideenwerkstatt zu beteiligen.