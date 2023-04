Klimatag am 20. Mai Bürgerverein Vilich-Müldorf verlost Balkonkraftwerk

Den ersten Platz beim Klimapreis, den die Stadt Bonn in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen hat, hat der Bürgerverein Vilich-Müldorf belegt. Die Idee, vor Ort CO 2 -Emissionen ausgleichen zu können, überzeugte die Jury. Joachim Clemens vom Bürgerverein erklärte, das Preisgeld in Höhe von 3000 Euro für die erste Tilgungsrate des Großkredits zur Hallensanierung verwenden zu wollen. Gemeint ist die Mühlenbachhalle an der Wilfried-Hatzfeld-Straße, die derzeit ein neues Bunkerdach, einen neuen Anstrich für den Bunker und eine neue Lüftungsanlage bekommt. Der Rest des Preisgeldes fließe in weitere Energieprojekte.