Sponge-City-Konzept Wie Überflutungen in Vilich-Müldorf vermieden werden

In Sachen Klimaschutz ist der Bürgerverein Vilich-Müldorf überaus engagiert: Hochbeete und Photovoltaik auf dem Dach der Mühlenbachhalle, Müllsammelaktionen, der Verein wirbt für Stecker-Solaranlagen für den Balkon und veranstaltet immer wieder Klimatage; den nächsten am 17. März. Am kommenden Samstag geht es aber in einem Workshop erstmal um das Thema Schwammstadt.