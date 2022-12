„Die Vielfalt im Zentrum muss erhalten bleiben“ : Visionswerkstatt zur Umgestaltung der Friedrich-Breuer-Straße in Beuel startet

Beuel Von der Stadt Bonn zufällig ausgesuchte Bürger treffen sich am Wochenende zur Visionswerkstatt für die neue Gestaltung der Friedrich-Breuer-Straße.

Und die lautet so: Weniger Autos, mehr Begrünung und mehr Außengastronomie – das wünschen sich viele Beueler für die Umgestaltung der Friedrich-Breuer-Straße. „Ich freue mich sehr, dass die Resonanz in der Bevölkerung so groß ist“, erklärt Fraktionssprecher Guido Pfeiffer. Das zeige, dass sich die Menschen für Beuel interessieren und ihnen die Friedrich-Breuer-Straße als Zentrum Beuels besonders am Herzen liegt. Insbesondere in den ersten Phasen der Beteiligung sei es wichtig, möglichst viele unterschiedliche Menschen zu befragen, um dann später aus einem möglichst weitem Spektrum an Ideen und Vorschlägen konkretere Entwürfe auszuarbeiten“, so Pfeiffer.