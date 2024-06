Holzlarerin berichtet aus Ecuador Bonner Vogelkundlerin arbeitet im Nebelwaldreservat

Das Fernglas ist Heike Brieschkes wichtigstes Werkzeug. Die 62 Jahre alte Ornithologin steht im Garten ihrer Eltern am Tanzberg in Holzlar und schaut in den nahen Wald. „Ich habe schon als Kind gezählt, wie viele Vogelarten man hier beobachten kann, ohne unser Grundstück zu verlassen. Das waren immerhin fast 70“, sagt die Vogelkundlerin, die in Holzlar groß geworden ist und bis zum Alter von etwa 30 Jahren auch dort gelebt hat.