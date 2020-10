Erstes Buch : Volkswirt schreibt sein erstes Kinderbuch

Beuel. Mit „Quentin, der Abenteurer“ veröffentlicht Stefan Lilischkis aus Beuel Geschichten, die er sich einst für seine Kinder ausdachte. Sein erstes Buch hat er nun veröffentlicht.

Immer wieder verfeinerte er so seine Texte, bis er das 184 Seiten starke Buch mit Bildern der jungen Kölner Illustratorin Helen Karl Ende September in einem Book-on-Demand-Verlag veröffentlichte. Durch sein 1987 in Köln begonnenes Journalistik- und Volkswirtschaftsstudium vermittelt der in Bielefeld aufgewachsene Lilischkis mit seinen Geschichten auch eine rheinische Gelassenheit, die man den Ostwestfalen ansonsten nicht unmittelbar zuschreibt. Im Nachhinein hat der Autor entdeckt und durch Zeichnungen von Karl in das Buch einfließen lassen, dass sich seine elf Geschichten auf das Rheinische Grundgesetz zurückführen lassen. Von „Et hätt noch immer joot jejange“ bis „Wat soll de Quatsch“ finden sich die rheinischen Lebensideale in den Geschichten – zumindest für die vorlesenden Eltern – wieder. Und dass Lilischkis unweit des Adelheidis-Stifts zu Hause ist, lässt auch die Namensgebung für die Polizistin Adelheid erkennen.

Allen Geschichten gemein ist der Wunsch des Autors, dass sie Leseglück vermitteln und in den Kindern etwas bewegen. Und dass sich die Kinder bestenfalls noch Jahre später an die Geschichten erinnern. So wie er selber auch gerne Astrid Lindgrens „Michel aus Lönneberga“ zitiert, an den er sich ein wenig in Quentins Liebe zu einem Baum und zur Natur anlehnt. Als ihm kürzlich sein jüngerer Sohn Finn beim Anblick eines herbstlich sonnigen Lichtspiels in den Bäumen sagte, es sei fast so schön anzusehen wie bei Quentin, war mit dem Vater Lilischkis auch der Autor Woitrowitz glücklich.