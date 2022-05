Ökumene am und im Fluss : Pilger machen in der Schwarzrheindorfer Doppelkirche Halt

Die Organisatoren der Pilgerstafetten rund um Bonn: Pfarrer Christoph Melchior, Pfarrer Stefan Heineman, Esther Runkel, Diakon Barthel Held und Pfarrer Helmut Müller. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Ab Ende August findet die elfte Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Karlsruhe statt. Die christlichen Kirchen in Bonn organisieren eine Pilgerstafette. Am Pfingstsonntag kommen die Gläubigen in die Schwarzrheindorfer Doppelkirche.



Zu Fuß, mit dem Rad oder per Schiff: Im Vorfeld der elften Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Karlsruhe begeben sich Pilger aus ganz Deutschland auf den Weg. Sie möchten ein Zeichen setzen für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung – die Kernthemen der Vollversammlung des Rates. An den Pfingsttagen führt die Pilgerstafette „Ökumene 2022 – am und im Fluss“ durch die Bonner Region.

Pilgerkapsel im Gepäck

„Wir starten die Sieg-Stafette ‚Mit dem Strom‘ am 5. Juni in Hennef und machen immer wieder Station zu Einhalt und Gebet“, sagt Pfarrer Christoph Melchior vom Pfarrbezirk Beuel-Mitte. Gemeinsam mit dem Evangelischen Kirchenkreis und der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Bonn (ACK Bonn) organisiert er den Pilgertag. Nach der Feier eines evangelischen Gottesdienstes um 9.30 Uhr in der Christuskirche Hennef radeln die Pilger entlang der Sieg nach Siegburg. Hier wird es gegen 12 Uhr eine Andacht in der Auferstehungskirche geben. Von dort aus geht es weiter nach Sankt Augustin-Menden zu einer Station in der Emmauskirche. Ziel des Tages ist die Doppelkirche in Schwarzrheindorf, wo Pfarrer Melchoir um 14.45 Uhr eine Schlussandacht halten wird.

„Auf dem Weg führen die Pilger keinen althergebrachten Pilgerstab mit sich, sondern eine Kapsel“, erklärt Esther Runkel, Vorsitzende der ACK Bonn. Die Kapsel werde mit ökumenischen Wünschen und Gebeten gefüllt und ähnle dem Brauch bei Grundsteinlegungen, so Runkel. Alle Pilger erhalten zudem ein Begleitheft mit Impulsen, Gebeten und Liedern für den Weg.

Friedensgebete so wichtig wie lange nicht mehr

Am nächsten Morgen, dem Pfingstmontag, wird die Kapsel von Bonn aus weiter nach Neuwied transportiert. Die nächste Stafette „Gegen den Strom“ kann sowohl per Rad als auch per Regionalexpress zurückgelegt werden. Treffpunkt für alle Pilger ist die Kreuzkirche am Kaiserplatz. Von hier aus starten die Radler und Bahnfahrer nach einem Reisesegen in Richtung Neuwied, wo zum Abschluss der Stafette auf der Uferpromenade ein großes Treffen aller Teilnehmer geplant ist. Auf dem Weg dorthin treffen sie sich abermals an verschiedenen Stationen zum Gebet.

Neben diesen beiden Pilgerrouten gibt es weitere Nebenfluss-Stafetten: entlang der Lippe, Ruhr und Wupper. Auch die Fahrt eines „Ökumene-Schiffs“ am 22. Mai von Düsseldorf nach Köln und am 12. Juni von Koblenz nach Boppard ist geplant. Eine Anmeldung für die Touren ist auf den Websites der ACK und der Evangelischen Kirche im Rheinland möglich.

„Als Christen haben wir den Auftrag, uns als Kirchen des gerechten Friedens zu verstehen. Gerade in der jetzigen Zeit ist das so wichtig wie vielleicht lange nicht mehr“, betont Helmut Müller, Pfarrer des Regionalservice bei der Vereinten Evangelischen Mission (VEM). Auch er pilgert bei einer der Stafetten mit und möchte damit ganz besonders ein Zeichen für einen Waffenstillstand in der Ukraine setzen. Mit kleinen Aktionen wie der Teilnahme an einer Pilgertour mit Gebeten für den Frieden könne jeder einen kleinen Teil dazu beitragen, so Müller.