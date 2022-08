Beuel erhält am 24. August 1952 die Stadtrechte. Die Eigenständigkeit dauert nur 17 Jahre : Vom kleinen Fischerdorf zur Stadt

Beuel erhält am 24. August 1952 die Stadtrechte. Die Eigenständigkeit dauert nur 17 Jahre

Mit neuem Stadtwappen kündigt das Plakat 1952 die Festwoche zur Stadterhebung Beuels an. Foto: Stefan Hermes

Beuel Ein bedeutendes Großereignis vor 70 Jahren: Mit neuem Stadtwappen kündigt ein Plakat die Festwoche zur Stadterhebung Beuels im Jahr 1952 an.

Mit einer Festwoche vom 23. August bis zum 1. September feierte Beuel vor 70 Jahren seine Stadtwerdung. Schon am Vorabend des 24. August 1952 erklang aus den Türmen aller Beueler Kirchen festliches Glockengeläut. Über dem Rathaus wehte die Flagge mit dem gerade vom NRW Innenministerium genehmigten Beueler „Sternenbanner“, dem von Theodor Pape entworfenen neuen Stadtwappen mit rotem Fährschiff auf blauen Rheinwellen und den 13 Sternen für die Ortsteile Beuels.

Es war auf die wirtschaftliche und kommunalpolitische Bedeutung Beuels zurückzuführen, dass die Landesregierung der bisherigen Gemeinde das Recht verlieh, sich künftig als Stadt zu bezeichnen. „Als zuständiger Regierungspräsident kenne und schätze ich die Regsamkeit und den Fleiß der Einwohnerschaft Beuels, die in einer Zeit von etwa 50 Jahren aus einem kleinen Fischerdorf ein eindrucksvolles Stadtgebilde entstehen ließ“, schrieb Wilhelm Warsch in seinem Grußwort. Die Stadterhebung werde der erste Schritt auf dem weiten Weg in eine erfolgreiche Zukunft sein.