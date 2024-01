Jugendfahrten des Jugendzentrums Kleiner Muck Von Beuel in die Welt

Der Austausch mit den Jugendlichen aus Israel finde in dieser Form zum ersten Mal statt, sagt Knop. Bis zum 7. Oktober war die Jugendgruppe des Kleinen Mucks noch bei der Partnerorganisation in der Nähe der israelischen Stadt Haifa. Der Rückflug sei eigentlich am 7. Oktober geplant gewesen, berichtet Knop. „Aber dann waren alle Straßen gesperrt und wir haben den Flug verpasst“, sagt Knop. „Es gab viel Unsicherheit und Aufregung, aber ein paar Tage später sind alle wieder gut in Deutschland angekommen.“ Gemeinsam mit der muslimischen Partnerorganisation in Haifa kam die Idee einer deutsch-israelischen Jugendbegegnung in Berlin auf. Dazu sei zusätzlich zu der muslimischen Organisation in diesem Jahr erstmals auch eine jüdische Jugendorganisation aus Israel an dem Austausch beteiligt.