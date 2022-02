Petra Heller leitet Bonner Therapizentrum : Von der Bürgermeisterkandidatin zur Geschäftsführerin

Pützchen Petra Heller hat ihre Arbeit als neue Geschäftsführerin im Therapiezentrum Pützchen begonnen. Beim Roten Kreuz wird sie in zwei unterschiedlichen Bereichen eingesetzt.

Petra Heller ist neue Geschäftsführerin der Gemeinnützigen Gesellschaft für ein Therapiezentrum mbH (TZ) in Pützchen, das zum Deutschen Roten Kreuz gehört. Mit Sabine Rickes führt sie nun die Geschicke des weit über Beuel hinaus bekannten Hauses. Heller tritt damit die Nachfolge von Heinz Lepper und Walter Winheller an, die vor ihr sich dieses Amt geteilt hatten.

Heller ist verheiratet, hat eine 24-jährige Tochter und wohnt in Bornheim. Sie ist gelernte Industriekauffrau und hat mit 48 Jahren noch ein BWL-Fernstudium erfolgreich abgeschlossen. Bei den letzten Kommunalwahlen kandidierte sie als CDU-Frau für den Bürgermeisterposten in Bornheim, doch unterlag sie bei der Stichwahl ihrem Gegenkandidaten. Danach zog sie sich aus der Politik zurück.

Wechsel in der Geschäftsführung beim Therapiezentrum in Pützchen: Heinz Lepper geht zum 31. Dezember 2021 in den Ruhestand. Als neue Geschäftsführerin wurde Petra Heller bestellt.

Ende einer Ära : Nach 35 Jahren im Ehrenamt sagt Heinz Lepper „Goodbye“ Wechsel in der Geschäftsführung beim Therapiezentrum in Pützchen: Heinz Lepper geht zum 31. Dezember 2021 in den Ruhestand. Als neue Geschäftsführerin wurde Petra Heller bestellt.

Beim DRK ist sie für die Bereiche soziale Beratung und Kindertagesstätten zuständig. In beiden Abteilungen hat sie einen festen Schreibtisch, am Dienstagvormittag sowie ganztägig am Mittwoch und Freitag ist sie in Pützchen anzutreffen – so ihr Plan. „Zwei halbe Stellen mit unterschiedlichen Beschäftigungen, das finde ich spannend.“