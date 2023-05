90. Geburtstag von Meta Schmitz-Wulff Von der Nanny in London zur Stadtführerin in Bonn

Die erste Tür führte zum Fernmeldedienst. „Eigentlich wollte ich Lehrerin werden“, erzählt das Geburtstagskind. Aber das Geld fürs Studium fehlte ihr. „Im Fernmeldeamt verdiente man direkt 160 DM.“ Das war viel, und so ließ sie sich in Bonn zum „Fräulein vom Amt“ ausbilden. Dann heiratete sie, bekam zwei Kinder und war Hausfrau und Mutter. Bis ihr Mann mit 43 Jahren an Krebs starb und sie Geld verdienen musste. Eine Meldung in der Zeitung brachte sie zur zweiten Tür: Die Stadt Bonn suchte Fremdenführer.