Jüngere und weibliche Mitglieder : Vorstand des Heimat- und Geschichtsverein Beuel ist wieder vollständig

Der neu gewählte Vorstand: von links Inke Kuster, Birgitta Schaaf, Elisabeth Rollfs, Valeska Völkel-Graumann, Rainer Krippendorff, Christina Bertram-Mayer, Sebastian "Özi" Jenal. Foto: Rainer Schmidt

Beuel Der Vorstand des Heimat- und Geschichtsvereins Beuel hat sich deutlich verjüngt und ist weiblicher geworden. Zudem geht es nun deutlich harmonischer zu.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rainer Schmidt

Selten hat man so eine einvernehmliche Mitgliederversammlung erlebt, wie bei der Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahlen des Heimat- und Geschichtsverein Beuel am Rhein (HGV), die am Dienstagabend im großen Saal des Rathauses Beuel stattfand. Es gab genau eine einzige kritische Anmerkung und die bezog sich auf die Aktualität der Homepage.

Dass das beim HGV nicht immer so war, daran werden sich die meisten der gut 50 Besucher, insgesamt gibt es 416 Vereinsmitglieder, noch erinnern. Denn bei der letzten Versammlung mit Neuwahlen ging es hoch her, auch noch nachträglich. Der neue Vorsitzende trat rund vier Wochen nach seiner Wahl vom Amt zurück, später auch die Geschäftsführerin. Außerdem ist Hans Lennarz, der Leiter des Museums vergangenes Jahr gestorben, sodass der Vorstand nur noch aus Stellvertretern bestand. Doch diese Stellvertreter haben ihre Arbeit so gut gemacht, dass sie ohne Gegenstimme entlastet wurden.

Rainer Krippendorff neuer Vorsitzender

Entsprechend harmonisch verliefen auch die Neuwahlen. Rainer Krippendorff wurde einstimmig als Vorsitzender, Inke Kuster ebenso einstimmig als Museumsleiterin gewählt. Willi Bauckhage wurde vom stellvertretenden Geschäftsführer zum stellvertretenden Vorsitzenden umfunktioniert. Die weiteren gewählten Vorstandsmitglieder, und das war die eigentliche Überraschung des Abends, die das verbliebene Tandem Kuster/Krippendorff aus dem Hut zauberten, waren zuvor nur wenigen Mitgliedern bekannt: Christina Bertram-Mayer wurde neue Geschäftsführerin, Birgitta Schaaf neue Schatzmeisterin, Elisabeth Rolfs bekam eine Doppelfunktion als Protokollführerin und stellvertretende Museumsleiterin. Valeska Völkel-Graumann und Sebastian Jenal, der Künstler, der unter dem Namen „Özi“ bekannt ist, wurden als Beisitzer gewählt – alle ohne Gegenstimme, höchstens bei eigener Enthaltung. Auf die Wahl von stellvertretendem Geschäftsführer und stellvertretendem Schatzmeister, ob Männlein oder Weiblein, wurde auf Vorschlag von Krippendorff verzichtet.

Hatte der Vereinsvorstand in der Vergangenheit den Ruf, eine „Altherrenriege“ zu sein, so hat sich das jetzt gravierend geändert. Die Damenwelt im Vorstand ist nun mehrheitlich vertreten, der Altersdurchschnitt durch die neugewählten Vorstandsmitglieder gesunken. Menschen, die am Ende ihres Berufslebens stehen und die einerseits noch Schaffenskraft, andererseits auch freie Zeit für eine ehrenamtliche Tätigkeit haben, das hatten sich die „Stellvertreter“ einige Tage vor der Versammlung gewünscht. Jetzt macht sich der neue Vorstand, so Inke Kuster, an die Arbeit, den Museumsbereich attraktiver für jüngere Besucher zu gestalten. QR-Codes bei den Exponaten, die nicht nur Text, sondern auch Filmmaterial vom Heimatfilmer Georg Divossen enthalten, sind hierbei nur der Anfang.