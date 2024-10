Bonner reisten im VW-Bulli „Es war, als hätten wir unsere erste Jugendliebe wieder getroffen“

Beuel · Fünf 18-Jährige, ein langer Sommer und ein Samba-Bulli: Das ist der Stoff einer unvergesslichen Reise nach Skandinavien. Bei einer Spritztour in einem alten VW-Bus erinnern sich die Beueler an den Trip in den 1960er-Jahren - mit besonderen Erlebnissen und kuriosen Pannen.

01.10.2024 , 14:01 Uhr

Treffen an einem Samba-Modell: Folkert Bölts, Franz Elbern, Florian Kalff und Gerold Bölts (vl.). Foto: privat