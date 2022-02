Karneval : Wäscherprinzessin Lena I. überreicht Sessionsorden

Beuel Wäscherprinzessin Lena I. (Obliers/Mitte) hat am Mittwochabend mit einer kleinen närrischen Abordnung die Sitzung der Bezirksvertretung Beuel besucht.

Gemeinsam mit Obermöhn Ina Harder (rechts) überreichte sie Bezirksbürgermeisterin Lara Mohn und deren Kollegen je eine Karnevalsbox mit närrischem Inhalt. Sessionsorden, Sticker, Weiberfastnachtszeitungen und Süßigkeiten waren in den Kisten verpackt. Lena I. bedauerte, dass sie an Weiberfastnacht schon wieder nicht das Rathaus in Beuel stürmen darf. Mit einem Augenzwinkern äußerte sie die Vermutung, dass die Männerwelt hinter den Pandemie-Auflagen steckt – aus Angst, entmachtet zu werden. Lena I. setzt jetzt auf die Weisheit, dass aller guten Dinge drei sind. Will heißen: In der Session 2023 will sie ihren dritten Anlauf zur Proklamation nehmen – und dann wird das Rathaus mithilfe der Weibermacht erobert.