Einsatz in Beuel : Bonner Feuerwehr löscht Waldbrand im Ennert

Im Ennert in Beuel hat es am Dienstag gebrannt. Foto: Feuerwehr Bonn

Bonn Die Feuerwehr ist am Dienstagabend zu einem Waldbrand im Ennert in Beuel ausgerückt. Dort war Totholz in Brand geraten. Die Waldbrandgefahr ist weiterhin hoch.



Im Ennert in Bonn-Beuel hat es am Dienstagabend gebrannt. Wie die Feuerwehr Bonn mitteilte, rückten Einsatzkräfte nach 19 Uhr nach Holtorf aus, wo eine Fläche von rund 50 Quadratmetern brannte. In dem Waldstück habe vor allem Totholz gebrannt, teilte die Feuerwehr mit.

Für die Löscharbeiten sei neben der Feuerwehr Bonn auch eine Löscheinheit der Freiwilligen Feuerwehr aus Oberkassel hinzugezogen worden. Um das Holz ablöschen zu können, habe die Feuerwehr es teils erst mit einer Kettensäge zerkleinern müssen. So konnten alle Glutnester gelöscht werden. Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

Die Feuerwehr weist in dem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass die Waldbrandgefahr weiterhin hoch und nicht zu unterschätzen sei.

