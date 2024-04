Kraft tanken in unruhigen Zeiten Warum Beueler Christen für den Frieden beten

Neben motivierenden Texten aus der Bibel nutzt Kafsack auch viele andere Quellen: „Kürzlich habe ich im Internet den Text einer Theologin entdeckt, der gut zur aktuellen Situation passt“, berichtet sie. Die Gebetsgemeinschaft gebe ihr Kraft in diesen unruhigen Zeiten. Oft seien es auch die Gespräche hinterher, die einen stärken. Das Liedblatt zum Friedensgebet an diesem Montag zeigt ein Bild, auf dem das Wort „Peace“ in den Sand gemalt ist. Die Fußspuren sind noch zu sehen. Pfarrerin Lipski-Melchior regt in ihrem Friedensgebet die Teilnehmer an, sich selbst zu hinterfragen, wo man Spuren des Friedens hinterlässt und wie man selbst ein Zeichen des Friedens setzen kann.