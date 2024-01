Wetterchaos rund um eine Beueler Tankstelle Warum Beuels bekannteste Tankstelle fast keinen Diesel mehr hatte

Helmut Scherer ist Profi in seinem Beruf. Seit 58 Jahren betreibt er Beuels bekannteste Tankstelle an der Kreuzung Pützchens Chaussee/Holtorfer Straße. So schnell kann ihn eigentlich nichts aus der Ruhe bringen. Am Donnerstagmorgen ist ihm aber fast der Kragen geplatzt.