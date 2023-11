Albertus-Magnus-Haus in Pützchen Warum der Neubau des Seniorenzentrums ein Glücksfall ist

Die neuen Räume wurden den heutigen Anforderungen an eine Pflegeeinrichtung angepasst und alle barrierefrei ausgestattet. Das alte Albertus-Magnus-Haus, das vor 50 Jahren errichtet wurde, war noch auf drei Etagen verteilt, ein barrierefreier Zugang zu vielen Räumen nicht vorhanden. Der demografische Wandel, einhergehend mit einer besseren medizinischen Versorgung, aber auch einer höheren Zahl an Krankheiten sorgt für einen höheren Pflegebedarf. „Wir arbeiten schon seit Jahren an Ideen, wie wir unsere Einrichtung an den heutigen Standard anpassen können“, sagt Biedinger.