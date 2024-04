Karneval in Bonn Warum die neue Liküra-Prinzessin besonders gut gestylt ist

Die 23-Jährige geht seit dem dritten Lebensjahr im Liküra-Zug mit. Schon mit zwei Jahren tanzte sie bei den Ennertfunken der Großen Küdinghovener Karnevalsgesellschaft mit. Da wundert es nicht, dass Ann-Celine in eine karnevalsaktive Familie hineingeboren wurde: Ihre Mutter Jutta Folde geht seit 1973 im Liküra-Zug mit, ist Mitglied in der Zuggruppe Kühlekovvere Jonge un Mädche, in der Liküra-Ehrengarde und beim Limpericher Damenkreis Mauerblümchen. In Letzterem ist auch Ann-Celine seit vergangenem Jahr Mitglied. Ihr Vater Bernd Folde ist im Verein der Freunde und Förderer der Liküra-Ehrengarde und Ratsherr des Liküra-Festausschusses.