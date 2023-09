Städtepartnerschaft in Beuel Warum es sich lohnt, bei der Bürgerfahrt nach Mirecourt dabei zu sein

Fußballfreundschaft: Im Mai 2019 traten wir Alten Herren von Preußen Bonn in Schwarzrheindorf gegen ein Team von US Mirecourt an. Wegen Corona fiel das geplante Auswärtsspiel aus und konnte während der Bürgerfahrt nachgeholt werden. „Als gute Gastgeber haben wir euch gerne gewinnen lassen“, sagt US-Präsident Eric Hoffmann beim Empfang im Vereinsheim. 2:0 für Preußen heißt es am Ende gegen die Veteranen mit Teamkapitän Gilles Morand.