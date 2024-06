Vor dem EM-Auftaktspiel Warum ihr Herz für den schottischen Underdog schlägt

Schwarzrheindorf · Die Deutsch-Schottin Louise Webersinke und ihr Mann Jeroen Montenegro freuen sich auf die Fußball-Europameisterschaft. Was die internationale Familie an Schottland und vor allem an Edinburgh so mag.

12.06.2024 , 18:00 Uhr

Freuen sich auf das Auftaktspiel Deutschland gegen Schottland: Louise Webersinke und Jeroen Montenegro. Ihre Kinder Zoe und Leo zeigen auf dem Globus auf Edinburgh, die Heimatstadt von Louises Großeltern. Foto: Meike Böschemeyer

Von Sascha Stienen Redakteur Bonn