István Csordás vor dem Spiel gegen Ungarn „Ein Unentschieden wäre sehr gut“

István Csordás hat auf dem Wohnzimmertisch zwei Fahnen aufgestellt, eine deutsche und eine etwas kleinere ungarische. „So sieht das Verhältnis aus“, sagt der 79-Jährige. „Ungarn ist so klein und hat keine Chance.“ Die beiden Fahnen stecken in einem Stein mit vielen Löchern. „Er stammt vom Balaton, dem Plattensee in Ungarn. Schnecken haben die Löcher hineingefressen, weil sie gerne Kalkstein mögen.“