Fachtagung zu Inklusion Warum mehr Sichtbarkeit zu Partizipation führt

Inklusion muss in die Köpfe der Gesellschaft, aber der Weg dahin ist noch weit. Es gibt in Bonn Gruppen, die Wegweiser aufstellen, unter anderem den Verein Abenteuer Lernen. Der hat ein Inklusionslabel eingeführt, das bislang an 21 Einrichtungen in Bonn vergeben wurde, die ein gleichwertiges Miteinander aller Menschen in der Gesellschaft anstreben. Viele zielen auf Partizipation von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung ab. Wie kann das funktionieren?