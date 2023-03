Neue Kampagne „Wir für euch“ Warum Oberkassel das Mekka der Ortsvereine ist

„Die Aktion trägt den Titel ,Wir für euch. Gemeinschaft. Brauchtum. Vereinsleben‘ und läuft ein Jahr lang“, erklärt Stein. Der Auftakt fand am vergangenen Wochenende mit dem Frühjahrstreffen des VdO am Lippeschen Palais statt, wo sich rund 200 Mitglieder aus den verschiedensten Bereichen trafen. Ein Höhepunkt: das gemeinsame Gruppenfoto der Mitglieder in Uniform und anderer typischer Vereinskleidung. Der Fotograf, den Stein dafür gewinnen konnte, war kein unbekannter in der Szene. Der Bonner Jürgen Hofmann, der auch die Bilder für die Aufklärungskampagne „NO! K.O. Geh auf Nummer sicher“ machte, setzte die Oberkassler Vereine in Szene.