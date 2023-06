Umstrukturierung Warum RKG den Mercedes-Standort in Beuel schließt

Die Rheinische Kraftwagen GmbH (RKG) schließt ihren Standort in Pützchen. Einige Bereiche sind schon jetzt nicht mehr geöffnet, andere, wie das Autohaus mit verschiedenen Marken, sollen noch mehrere Monate bestehen bleiben. Laut RKG-Geschäftsführer Volker Borkowski folgt man damit der neuen Strategie von Mercedes, die Konzernstandorte umzustrukturieren. So würden keine Mitarbeiter entlassen und andere RKG-Filialen erweitert und umgebaut. Was mit der Liegenschaft passiert, ist noch unklar.