Neuer Vorsitzender des Heimatvereins Warum Willi Baukhage gerne Punkrocksongs auf Bönnsch übersetzt

Das Heimatmuseum an der Wagnergasse 2-4 ist mittwochs, samstags und sonntags von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen außerhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung. Für den 12. April ist ein Haus- und Hofputztag am und im Museum vorgesehen für Vorstandsmitglieder und alle anderen Mitglieder, die Zeit und Lust haben. Anlässlich des Tages der Erde am 22. April bietet der Heimatverein in Zusammenarbeit mit dem Goldfuß-Museum eine Infoveranstaltung zum Thema Wasser an, und zwar von 14 bis 18 Uhr. Für den 30. April ist das Maiansingen mit den „Museums-Mösche“ geplant. Der Eintritt ist frei. Aufgrund der großen Nachfrage ist die Ausstellung rund um die 200-Jahrfeier der Beueler Weiberfastnacht bis zum 30. Juni verlängert worden.