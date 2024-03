Nachhaltiges Umweltengagement Was der „Grüne Hahn“ einer Beueler Gemeinde bedeutet

Nachdem das Presbyterium vier Jahre später beschlossen hatte, die Rezertifizierung anzustreben, galt es zu zeigen, was man seit der letzten Zertifizierung geleistet hat und wie weit man bei den Projekten vorangekommen ist. Dies ist der Gemeinde jetzt zum zweiten Mal erfolgreich gelungen. „Aus den Gesprächen mit der Umwelt-Auditorin nimmt man auch viele neue Anregungen mit. So haben wir gelernt, dass es gut ist, sich stärker vernetzen“, berichtet Bartel. Diese Vernetzung strebt man jetzt mit den Jugendgruppen an. Zudem ist in Zusammenarbeit mit der katholischen Gemeinde das Anlegen von Blühstreifen in Beuel geplant.