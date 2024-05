Von Buenos Aires nach Beuel Was die Bonner beim 16. Tangofestival erwartet

Am Sonntagabend erinnere das Trio „Tangopianissimo“ an das „goldene Zeitalter des Tangos in Argentinien“. Die Veranstalter erklären in dem Ankündigungstext für das Festival, was damit gemeint ist. Sie schreiben, der argentinische Tango Argentino sei im 19. Jahrhundert in den ärmsten Vierteln Buenos Aires entstanden. Millionen von Europäern seien in der Zeit nach Argentinien ausgewandert. Viele der Männer hätten ihre Familien in Europa zurückgelassen. „Sie trafen sich am Hafen, in Bordellen, in Kneipen – sie sangen, sie trauerten, sie feierten und sie tanzten.“ Dabei hätten verschiedene Kulturen ihre Musik- und Tanzstile miteinander vermischt. So sei der Tango entstanden.