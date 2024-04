Umfrage zur Friedrich-Breuer-Straße Was die Gewerbe-Gemeinschaft von den Händlern wissen will

In einem Rundschreiben an die Mitglieder der GGB erläutert der Vorstand um den Vorsitzenden Werner Koch, dass ab Anfang Juni der Motorisierte Individualverkehr – also vornehmlich privat genutzte Pkw – für mindestens sechs Monate aus dem Bereich zwischen der Hans-Böckler-Straße und dem Konrad-Adenauer-Platz herausgenommen werden soll. Dies betreffe sowohl den fließenden als auch den ruhenden Verkehr und bedeute den Wegfall von insgesamt 28 Parkplätzen.