Gemälde von Posttower bis Beethovenhalle Was einen Schweizer Künstler nach Beuel führt

Montreal und Beuel haben für den Schweizer Künstler Stefan Auf der Maur (44) eine Gemeinsamkeit: Die zweitgrößte Stadt Kanadas und das rechtsrheinische Bonn wurden für ihn zum Wohnort, weil es der Beruf seiner deutschen Ehefrau Madlen Stange (38) erforderte. Während das Paar mit seinem acht Jahre alten Sohn Jonathan nur etwa zwei Jahre in Montreal lebte („ich wäre gerne auch länger geblieben“), dürften es in Beuel mindestens fünf Jahre werden. Ein Zeitraum, der sich aus dem zeitlich begrenzten Forschungsauftrag der Biologin Stange am Museum Koenig ergibt. „Meine Ankunft in Deutschland wurde mir durch den zeitgleichen Beginn der Corona-Pandemie nicht unbedingt leicht gemacht“, sagt Auf der Maur. Inzwischen hat er sich jedoch gut auf der Sonnenseite Bonns eingelebt. Nahezu täglich macht er sich mit dem Fahrrad auf den Weg zur Kunstbrennerei in der Kölnstraße, wo er einen Platz in der Ateliergemeinschaft gefunden hat.