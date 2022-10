Jugendhaus der Nommensen-Kirche : Was es mit dem Blauen Haus in Pützchen auf sich hat

Pützchen Die auffälligen Fenster haben dem Blauen Haus in Pützchen seinen Namen gebracht. Vor 25 Jahren wurde der Treffpunkt der Nommensen-Kirchengemeinde eingeweiht. Was sind seine Aufgaben?

Gleich zwei „kleine Wunder“ waren in den 1990er Jahren nötig, damit das Blaue Haus der Nommensen-Kirche in Pützchen errichtet werden konnte, erzählt Bettina Gummel, Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Beuel. Erst nach einer lange strittigen Änderung des bestehenden Bebauungsplans (1. Wunder) sowie eine Teilfinanzierung des Projekts über einen Investitionskostenzuschuss (2. Wunder) habe das Gebäude Am Weidenbach 21 errichtet werden können. „Ohne diese beiden Fügungen wäre das Projekt wahrscheinlich nicht realisiert worden“, sagt Gummel.

Kurz zuvor, am 18. August 1985, wurde in Pützchen der Grundstein für die vierte evangelische Kirche in Beuel gelegt. Mit der Einweihung der Kirche am 7. September 1986 blühte das Gemeindeleben dann auf: Konfirmanden kamen, Chöre gründeten sich, die Senioren bildeten verschiedene Kreise, außerdem wurde Sprachunterricht für Ausländer angeboten. Die Kinder- und Jugendarbeit sowie ein Inklusionsangebot lagen der Gemeinde am Herzen. „Deshalb war eine neue offene Tür für unsere Arbeit so wichtig“, sagt Gummel. Als das Gemeindezentrum an der Kirche bald zu klein wurde, musste ein großzügigere Bau her – das Blaue Haus.