Krimilesung im Pantheon Was Kult-Kommissar Overbeck auf der Lesebühne macht

Den etwas schrägen Kommissar Overbeck in der ZDF-Krimireihe „Wilsberg“ spielt Roland Jankowsky seit über 25 Jahren in über 80 Folgen. Über diese Kult-Rolle und seinen Auftritt im Pantheon am 12. April um 20 Uhr mit schrägen Krimigeschichten sprach mit dem Schauspieler GA-Redakteur Sascha Stienen.